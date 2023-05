Italiano: “Vogliamo chiudere al meglio un cammino spettacolare, lotteremo con tutte le nostre forze. Era importante non fare brutta figura oggi. Saponara? Nulla di grave”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Torino: “La squadra ha confermato il suo grande spirito. Siamo tornati venerdì dopo una fatica incredibile; dico la verità, eravamo stanchi, il primis l’allenatore… Però è un bel segnale continuare a mettere in difficoltà squadre del genere, messe bene. Anche noi stiamo messi bene fisicamente e mentalmente, non volevamo fare brutta figura oggi. Adesso testa a mercoledì”.

Momento più complicato della carriera? “Sì ma anche il più bello. Durante la stagione abbiamo avuto momenti di difficoltà non eccezionali, però è lì che è uscito fuori il vero spirito di questa squadra. Adesso abbiamo due finali e ci stiamo comportando molto bene. Vogliamo il massimo, lotteremo con tutte le nostre forze”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Non è vergogna dire che l’Inter ha qualcosa in più, ma non rispetto a noi, bensì rispetto a tante squadre. Le partite in campionato le abbiamo giocate a viso aperto e abbiamo dato fastidio, però mercoledì sarà tutta un’altra storia. Non dobbiamo commettere errori per prestare il fianco all’Inter. Saponara? Penso sia soltanto un po’ di fatica, nulla di che. Ha fatto una discreta partita, rincorrere il Torino non è semplice”.

Sul suo percorso in carriera: “Ripensando a tutti questi anni, vedo che cerchiamo sempre di rispettare il nostro lavoro, facendolo sempre con amore. Adesso questo nostro spettacolare cammino si chiuderà a Roma e a Praga, vediamo cosa succederà”.