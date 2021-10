Italiano: “Vogliamo esser bravi da doverci difendere il meno possibile con il Napoli. Ringraziamo Commisso ma tornerà presto”

Consueto spazio anche post conferenza stampa per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, che risponde così alle domande dei tifosi via social: “Partire col freno a mano tirato non mi trova d’accordo, avete visto cosa è successo con l’Inter. L’Udinese ci ha messo in difficoltà e fatti arrivare a fine gara stremati, abbiamo dimostrato di saper soffrire però domani è un’altra partita, abbiamo avuto 5 giorni per prepararla e cercheremo di rendere vita dura al Napoli. Più difensivi o offensivi? L’abbiamo preparata per mettere in difficoltà il Napoli, se poi sono più bravi di noi e ci costringerà a difenderci, dovremo cercare di farlo. Vediamo come si evolve la gara, non tutte le partite hanno lo stesso andamento. Vogliamo essere bravi a difendere il meno possibile. I complimenti che ricevo? E’ merito di tutti, dal primo giorno a Firenze, a Moena e poi qui al centro sportivo. Merito di coloro che lavorano per questa squadra, i cosiddetti invisibili che contribuiscono alla causa. Il giocatore in cui credo di più? Come detto, il gruppo, l’organizzazione, veder sorridere i ragazzi e vederli aiutarsi in settimana. Un allenatore deve pensare a quello, il collettivo conta più del singolo. La partenza di Commisso? Il presidente è stato vicinissimo alla squadra, lo ringraziamo perché è presente ogni giorno. E’ un presidente che mostra grande passione e quando fa questo, la squadra ha il dovere di andare forte e renderlo felice. Sappiamo che andrà via ma sono convinto che tornerà presto perché gli mancheremo”.