Italiano vuole ritrovare Nzola a Firenze? L’attaccante non gli dà una mano, occasione non più così ghiotta per la Fiorentina

Il nome di Mbala Nzola era uno di quelli gettonati sul mercato della prossima estate: l’angolano aveva contratto in scadenza nel 2024 e dopo i 13 (bottino ancora parziale) gol di questa stagione poteva essere davvero un’occasione low cost. E invece ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2026 per il bomber dello Spezia: un grande atto di riconoscenza e di fiducia verso il suo club e forse un disincentivo per chi, come la Fiorentina, lo stava seguendo, visto il passato proprio in Liguria di Vincenzo Italiano. Non che l’opzione a questo punto si sia spenta ma di certo, l’occasione ghiotta ora è un po’ meno tale e un po’ più costosa.