Italiano vuole un portiere: dopo il sogno sfumato di Vicario le alternative sono quattro

Secondo quanto riferito da Repubblica di oggi il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha richiesto un portiere, dopo una stagione giocata con la certezza del solo Pietro Terracciano. Ma servirà fare una scelta oculata per non ripetere l’errore fatto con Gollini. L’allenatore viola considera questa operazione come un rimpianto poiché preferiva un profilo come quello di Ivan Provedel. allenato allo Spezia e poi andato alla Lazio. E il suo sogno era Vicario. La Fiorentina ne ha parlato con l’agente, ma mai con l’Empoli, ma poi il prezzo è diventato sempre più alto.

Secondo il quotidiano i profili ora preferiti dal tecnico sono due, ovvero quello di Audero o Falcone, entrambi di proprietà della Sampdoria retrocessa. Restano in corsa anche Montipò, visti i buoni rapporti tra Commisso e il presidente dei gialloblù Setti, e il fiorentino Cragno, che arriva da una stagione di panchina a Monza. Per il futuro inoltre la società viola punta tanto anche sui giovani della Primavera come Vannucchi, e Martinelli.