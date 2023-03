Iuliano: “Metto Commisso e la società viola al livello delle grandi. Ricordo quando marcai Kanchelskis, la Fiorentina aveva Batistuta ed una squadra incredibile”

Alla ‘Digital Cup’ a Coverciano è presente anche Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, che scenderà in campo per la sfida di beneficienza. L’ex difensore ha parlato anche di Fiorentina ed ecco cosa ha detto: “Devo fare i complimenti alla Fiorentina, che ha un presidente come Commisso, calabrese come me. La Fiorentina ha un ottimo allenatore con un’identità, anche se ha avuto alti e bassi. L’idea c’è e si vede quando gioca la squadra viola e questo permette sempre di migliorare. La Fiorentina può creare problemi a tutti, ha ottimi giocatori. Ha una società importante che metto al livello delle grandi”.

“Fiorentina-Juventus in finale di Coppa Italia? Ci può stare. Ricordo quando alla Fiorentina dovetti marcare Kanchelskis e fu la miglior partita che feci, ero giovanissimo ma mi fecero tutti i complimenti. Nella Fiorentina c’erano Batistuta, Robbiati, Baiano, era una squadra incredibile. Abbiamo però quasi sempre vinto con la Fiorentina“.