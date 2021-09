Ivan: “Tra Atalanta e Fiorentina non c’è paragone come struttura del club… ma anche tra Firenze e Bergamo. Non credo ai nazionali stanchi”

Portiere della rinascita viola in C2 quando guidò la Florentia Viola alla vittoria del campionato, a fine carriera invece a Bergamo, Andrea Ivan ha parlato a Radio Bruno da doppio ex della partita di stasera:

“Alla Fiorentina serve che Italiano la guidi per almeno 3 anni e riporti in Europa la squadra e la città. Con tutto il rispetto, io sono doppio ex ma come organizzazione societaria ad oggi non c’è paragone. Però come città, non c’è paragone al contrario per cui il trend calcistico dovrebbe essere l’opposto di come è ora e in linea invece con quanto è stato più o meno sempre. Sottil? Penso che Sottil sappia benissimo che Gonzalez è il titolare: è vero che tornano dalle Nazionali ma non è che guidano loro l’aereo. Non è tutta questa gran fatica che vogliono farci credere. Io ho fatto un torneo anglo-italiano con l’Ascoli, quando si atterrava non è che eravamo stanchi: è più una scusante per chi non riesce a raggiungere livelli del concorrente davanti a lui. Se Gonzalez torna dalla Nazionale. Dragowski? Dovrà stare molto attento ad uscire e a non fare falli lontano dalla porta, come a Roma, a me piace molto come approccio e atteggiamento. In questo momento ha tutto da modificare per cui non possiamo criticarlo ora”.