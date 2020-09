Izzo a un passo dal trasferimento, tramontata definitivamente l’ipotesi Fiorentina?

Ormai sembra tutto fatto tra Roma e Torino per il passaggio in giallorosso di Armando Izzo, difensore classe 1992 che era stato seguito anche dalla Fiorentina. Operazione da 22 milioni per la Roma tra prestito e possibile diritto di riscatto del giocatore napoletano. A confermare la trattativa in stato avanzato ci sarebbe anche la storia apparsa poco fa sul profilo Instagram del giocatore: fiamme giallorosse su sfondo nero. Ipotesi Fiorentina tramontata definitivamente?

