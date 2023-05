Izzo risponde alle accuse: “Sono stato giudicato per una partita che non ho neanche giocato. Estraneo al mondo criminale”

Dopo la condanna a 5 anni di reclusione, per alcuni episodi relativi ad un indagine sul calcio scommesse, il difensore del Monza Armando Izzo ha voluto rispondere pubblicamente alle accuse con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino – Reggina del 25 maggio 2014 ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena – Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Non smetto di combattere!”