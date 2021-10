Jack 2023! Bonaventura e la Fiorentina ancora insieme per almeno un anno

Stavolta di intoppi e di problemi non ce ne saranno e su questo rinnovo la Fiorentina avrà la strada in discesa: parliamo di quello che legherà ancora Jack Bonaventura alla società viola. Il centrocampista marchigiano è arrivato a parametro zero la scorsa estate e dopo una prima annata comunque tra le meno negative, in un contesto disastroso, con Italiano si è preso in mano il centrocampo della Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il club viola ha già deciso di avvalersi della clausola per allungare il suo contratto fino al 2023, con la possibilità poi di riparlare più avanti di un’eventuale ulteriore prolungamento.