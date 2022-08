Jackmon: “Parlare con Barone mi ha fatto sentire a casa, sono qui anche per la proprietà americana”

La Fiorentina femminile questo pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo rinforzo per la rosa di Patrizia Panico. Si tratta del difensore statunitense classe 1997 Jazmin Jackmon. Il neo acquisto viola ha ha parlato al sito ufficiale gigliato:

“A Firenze ho una grande opportunità per crescere, visto che qui il calcio femminile è professionismo. Non vedevo l’ora di arrivare qui e adesso devo concentrarmi per entrare al meglio nella squadra. Avrò sicuramente bisogno di un periodo di ambientamento, ma voglio lasciare il segno e sono pronta per questa sfida. Approdare in una società con la proprietà americana è stato molto importante e determinante. Parlare con Joe Barone mi ha fatto sentire a mio agio, mi fa sentire più a casa”.