Jacobelli: “Commisso adesso fa sul serio e non vuole tornare indietro. Viola Park e stadio fondamentali per il futuro viola”

A Radio Bruno Toscana, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato di varie tematiche di casa Fiorentina: “La volontà di Vlahovic, per quanto riguarda il rinnovo, sarà fondamentale. Adesso tocca a lui”.

Sul presidente viola Commisso ha aggiunto: “Penso che non voglia tornare indietro, calcisticamente parlando. Con il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, Commisso ha fatto capire che vuole fare sul serio. inoltre vuole anche fare lo stadio nuovo. Questo fa la differenza per tornare in altro”.