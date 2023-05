Jacobelli: “Inter, Roma e Fiorentina hanno dimostrato che si può arrivare a certi risultati senza spendere cifre astronomiche. Italiano? Una rimonta eccezionale”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato su TMW Radio i risultati delle italiane in Europa, soffermandosi quindi anche sull’impresa della Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“Di solito lo sport italiano è quello dell’autocommiserazione. E’ un risultato storico questo che non accade dal 1990. Rimane l’affermazione di un calcio che nonostante sia assillato da problemi noti, in campo internazionale ha dato una dimostrazione di forza. La Premier, torneo più ricco e spettacolare, non ha avuto lo stesso risultato. Inter, Roma, Fiorentina, hanno dimostrato che un altro calcio è possibile, che non si deve arrivare a certi risultati spendendo cifre astronomiche. Si rilancia così l’immagine del calcio italiano”.

Poi è entrato nello specifico: “La Juventus ha fatto la sua migliore prestazione europea in stagione. La Roma ha ottenuto un grandissimo risultato, considerate le condizioni di emergenza. La Fiorentina ha fatto una rimonta eccezionale che ha confermato la bravura di Italiano, che a inizio stagione ha pagato il fatto di competere per la prima volta su tre fronti”.