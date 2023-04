Personaggio molto legato all’Atalanta, Xavier Jacobelli a Rtv38 ha parlato della rinascita viola di questa stagione:

“La Fiorentina sta vivendo una grande crescita, ci sono meriti di Italiano in questo. E’ forse la squadra più in forma del campionato. L’impegno che la Fiorentina ha profuso in Europa va premiato, sta onorando il calcio italiano nelle coppe. Mi dispiace per la questione dello stadio: pensare che una squadra ambiziosa come la Fiorentina giochi fuori casa 2 anni non è concepibile”.