Jacobelli: “La Fiorentina si è ritrovata e può battere chiunque. Italiano e giocatori possono fare la storia. Stadio? Inammissibile che la squadra giochi due anni in trasferta”

Il giornalista ed opinionista Xavier Jacobelli ha parlato al Brivido Sportivo del momento della Fiorentina con spazio anche ad un commento sulla questione Stadio.

Si esprime così Jacobelli: “Penso proprio che la Fiorentina si sia finalmente ritrovata. E’ una squadra molto diversa rispetto a qualche settimana, è cresciuta sotto tanti punti di vista. Adesso corre di più e gioca un calcio migliore. Più di una le chiavi di svolta. La crescita di alcuni singoli che avevano deluso le aspettative fino a febbraio, Amrabat ad esempio ma anche Dodô e Cabral: l’attaccante si è sbloccato e si fa trovare pronto al momento giusto. Sono cresciute le prestazioni collettive ed è cresciuta l’autostima dopo aver battuto Milan ed Inter. La Fiorentina sembra in grado di poter battere chiunque”.

Poi ha proseguito: “La stagione in un certo senso comincia adesso, aprile e maggio sono mesi decisivi per chi come la Fiorentina lotta per obiettivi ambiziosi. La squadra di Italiano dovrà essere brava a non disperdere le energie, anche mentali, e regalare una grande pagine per la storia della società, della tifoseria e della città. Se lo meriterebbero tutti”.

Quindi ha concluso: “Di stadio in riva all’Arno se ne parla ormai da decenni. Non so come si concluderà questa vicenda ma ritengo non stia né in cielo né in terra che la Fiorentina possa giocare in trasferta tutte le partite per due stagioni. E’ inammissibile sia per una logica di gioco, sia per i tifosi. Necessario che si trovi una soluzione alternativa”.