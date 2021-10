Jarošík: “Kokorin perché non vai a giocare in Olanda? Non so che cosa abbia in mente, ma fossi in lui mi piacerebbe essere in campo”

L’ex calciatore del Chelsea e del CSKA Mosca, oltre che nazionale della Repubblica Ceca, Jiří Jarošík ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, e gli ha dato alcuni consigli per il suo futuro.

“Sono contento che Kokorin sia andato in Italia – ha detto a RB Sport – e abbia scelto un percorso difficile. Ho sempre consigliato ai giocatori in Russia di andare a confrontarsi nei massimi campionati. Forse prima di andare alla Fiorentina avrebbe dovuto giocare da qualche altra parte per un anno. Ma ha fatto la sua scelta. Ed era importante per lui mettersi in mostra fin dai primi allenamenti, per guadagnare credibilità agli occhi dell’allenatore e dei compagni di squadra. Ma se inizi male, diventa molto difficile recuperare. Inoltre il fatto che abbia avuto infortuni ha influito molto”.

Poi Jarošík ha aggiunto: “Spero che Kokorin si alleni bene e si comporti come un professionista e così potrà giocare di più. In caso contrario, gli consiglierei di andare da qualche parte per sei mesi, ma sicuramente non in Russia, da qualche parte tipo in Olanda, dove il livello del campionato è più basso che in Italia, ma dove ci sono squadre a cui piace attaccare. Lo aiuterebbe, si sentirebbe subito meglio e potrebbe mostrare le sue qualità. Non so che pensieri abbiano lui e il suo agente, ma al suo posto mi piacerebbe giocare”.