Joao Pedro e Borja Mayoral, due obiettivi complicati per motivi diversi

Dopo l’arrivo di Josip Brekalo, il mercato della Fiorentina potrebbe non essersi chiuso qui. L’obiettivo è sempre la prima punta e i nomi che sono transitati dal taccuino dei dirigenti viola sono diversi. La Nazione si sofferma su Joao Pedro e Borja Majoral. Due obiettivi complicati per motivi diversi.

L’ex attaccante del Cagliari è reduce da un infortunio e le sue condizioni al momento non rassicurano, aspettando dalla Turchia un report medico da parte dello staff del Fenerbahçe. Su Borja Mayoral invece restano le resistenze da parte del Getafe che non vorrebbe privarsi del suo attaccante, dovendo poi trovare in pochi giorni un sostituto valido.