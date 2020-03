Joaquin: “Chiudere la stagione con undici giornate non giocate sarebbe assurdo. Ma in questo momento conta solo la salute”

L’ex giocatore della Fiorentina Joaquín ha parlato ad AS dell’emergenza coronavirus che è arrivata anche in Spagna: “So che ci sono molti interessi in gioco, ma trovo difficile che si arrivi a una soluzione in cui tutti possano essere felici. È una situazione molto delicata e chiunque debba prendere la decisione vivrà un momento difficile. Credo sia comprensibile che non si voglia annullare la stagione, anche perché chiuderla senza che si siano giocate 11 giornate di campionato è un problema serio. Per tutte le squadre. Ma ora è fondamentale preservare la salute pubblica. Ci sono molti morti. Sto facendo un po’ il giullare sui social network. Le persone mi ringraziano per aver cercato di farle sorridere, ricevo messaggi di tutti i tipi. Lo apprezzo anche perché mi sono divertito molto. Ora lo faccio con le mie ragazze e con mia moglie. A volte per il lavoro non si passa il tempo che si vorrebbe con la famiglia e ora devi provare ad approfittare di questi momenti. Credo che gli andalusi meritino un grande applauso, perché stanno prendendo la cosa molto sul serio”.