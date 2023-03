Joe Barone e la visita alla Scuola Marescialli, per la Fiorentina è “un’altra Mercafir”. Il filo diretto con Nardella ma Commisso non spenderà per il restyling

Il TgR Rai Toscana oggi ha effettuato il punto della situazione sulla questione Franchi e sulle reazioni di casa Fiorentina . Il club viola resta preoccupato, anche se guarda agli sviluppi in silenzio pur tenendo un filo diretto con il sindaco di Firenze Dario Nardella . Il rapporto resta ottimo, così come la fiducia nei confronti del primo cittadino, però la società si sente parte lesa in tutta questa situazione. Joe Barone è stato alla Scuola Marescialli a Castello sabato scorso , ma ai più vicini ha spiegato, in poche parole, che la considera “un’altra Mercafir”.

La speranza è che tutto possa ripartire e che non si preveda l’allontanamento per due anni della squadra e della tifoseria viola dal Franchi, che i lavori vengano fatti a blocchi, utilizzando i mesi di stop del campionato per effettuare quelli più pesanti. La domanda che i tifosi stanno ponendo in queste ore ai dirigenti quando li incontrano per strada o quando sono stati fatti entrare al Viola Park, è “Ma Rocco Commisso, vista la situazione, sarebbe disponibile a partecipare eventualmente al restyling del Franchi?”. Ma la risposta è che al al momento la Fiorentina non mette un euro sulla ristrutturazione. La realtà è che la porta non sarebbe completamente chiusa e certamente dipenderebbe dalla proposta del comune di Firenze, con un importante fattore “Il controllo”.