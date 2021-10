Johnsen: “La Fiorentina non avrà vita facile con noi. Tra un mese sarà difficile per chiunque batterci”

Dennis Johnsen, esterno d’attacco del Venezia autore di un buon inizio di stagione, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport a tre giorni dalla partita contro la Fiorentina.

Di seguito un estratto in cui il norvegese si sofferma (anche) sulla Viola: “Abbiamo pagato lo scotto del salto, ma miglioriamo gara dopo gara. Già la Fiorentina non avrà vita facile con noi, e penso che tra un mese sarà molto difficile per chiunque batterci, perché la qualità c’è, appunto, e saremo abituati alla categoria”.