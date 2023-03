Jolly di Coppe

Dopo il gol decisivo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, per Barak giovedì è arrivato quello agli ottavi (ma di Conference) con il Sivasspor, una rete che ha certificato l’ottimo momento del ceco che ha raggiunto quota 7 reti in stagione.

L’ex Verona è l’unico giocatore della rosa ad aver segnato in tutte e tre le competizioni in cui la Fiorentina è coinvolta e dopo il suo riscatto anticipato a gennaio è parso più sereno e calato mentalmente nell’economia della squadra. Ma adesso il ceco non vuole fermarsi più: alle porte c’è infatti la Cremonese in campionato, per quello che sarà un antipasto di semifinale di Coppa Italia. A riportarlo è Il Tirreno.