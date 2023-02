Jorge: “I valori della Fiorentina non rispecchiano la sua classifica. Rimonta? Non prometto nulla: possibilità molto ridotta, ma…”

L’allenatore dello Sporting Braga Artur Jorge, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “La nostra intenzione primaria è confermarci competitivi, mostrando i valori che siamo riusciti a mettere in atto nell’ultimo periodo. Dall’altra parte mi aspetto la stessa Fiorentina dell’andata: le qualità della squadra non rispecchiano la posizione di classifica che occupa“.

Sull’ipotesi rimonta: “Non prometto niente: il mio lavoro consiste nel preparare le gare cercando di centrare sempre il massimo risultato. Sarà difficile, molto, ma non impossibile. C’è da dire che la possibilità è molto ridotta. Il primo obiettivo è mettere in discussione il risultato”.