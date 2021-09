Secondo pareggio consecutivo nella marcia verso Qatar 2022 per l’Italia di Mancini, che viene bloccata anche dalla Svizzera, sullo 0-0. Occasione sprecata dagli azzurri che hanno sbagliato un rigore con Jorginho al 50′, parato da Sommer. Obbligatoria a questo punto la vittoria nella sfida di ritorno con gli elvetici per il primato nel gruppo. Niente campo e panchina invece per i due viola Castrovilli e Biraghi.