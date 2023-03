Jovetic: “Che ricordi nella fantastica Firenze… Alla Fiorentina abbiamo raggiunto grandi traguardi, eravamo sempre in Champions”

Al sito gianlucadimarzio.com ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Stevan Jovetic, ricordando anche la sua avventura vissuta in viola: “Sono stato in una città fantastica come Firenze e in una squadra molto forte come la Fiorentina. Abbiamo avuto anche un grande successo, giocando la Champions League tutti gli anni, raggiungendo anche ottavi. E poi abbiamo giocato anche la semifinale di Coppa Italia”.

Nel 2013, poi, il no alla Juventus per scegliere il Manchester City: “Sì, è stata la scelta giusta. Il City è una grande squadra”.