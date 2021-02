“Jovetic è pronto per tornare alla Fiorentina. Igor unico, vedo bene una difesa a quattro con Pezzella a guidare il reparto”

Felipe, ex difensore di Fiorentina e Udinese tra le altre, da pochi giorni giocatore della Manzanese in Serie D, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Ultimamente sto guardando la Fiorentina perché voglio dare un occhio ad Igor: ho avuto modo di conoscerlo ed è un ragazzo serio, oltre che forte. Per un anno che l’ho avuto come compagno alla SPAL ho visto che lavora tantissimo. Ho visto pochi della sua età allenarsi così, infatti si vede. Gli ho detto di farsi dare una maglia un po’ più larga (ride, ndr). Nelle foto nasconde tutti gli altri.

Jovetic?

“Possono prenderlo perché ha guadagnato abbastanza (ride, ndr). Può dare ancora tanto, non solo perché è forte ma perché ha carisma, conosce l’ambiente e porterebbe entusiasmo”.

Prandelli?

“Ci siamo incrociati per poco, poi mi ha abbandonato (ride, ndr). Per me all’inizio alla Fiorentina è stato difficile perché cambiavo squadra dopo tantissimo tempo. Prandelli non mi faceva giocare tanto nel mio ruolo però mi faceva giocare. Il fatto che sia tornato è bellissimo”

Vlahovic?

“Bisogna dargli tempo perché è giovanissimo, però corre tantissimo e si muove bene. Dimostra un’esperienza che per gli stranieri non è normale. Ha un grandissimo potenziale”.

Il fuorigioco del Bayern?

“Io ero proprio lì in area e chiesi subito il fuorigioco perché mi sembrava evidente. Al ritorno comunque ci ha caricato”.

L’infortunio di Jovetic?

“Era giovane e mi ricordo che gli dissi di fermarsi, lui non lo fece e si fece male. Ma ripeto: è pronto per tornare alla Fiorentina”.

Difesa a 3 o a 4?

“La Fiorentina secondo me potrebbe anche giocare con 4 difensori, con Pezzella a guidare la difesa”