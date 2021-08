Jovetic segna ed entra nella storia

L’ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, è andato a segno nel corso della partita tra Colonia ed Hertha Berlino (la sua nuova squadra). Al 6′ ha portato i vantaggio i suoi questo pomeriggio: una rete inutile ai fini del risultato, perché è arrivata una sconfitta per 3-1, ma che gli ha permesso di raggiungere un importante traguardo.

Quale? È il secondo giocatore in assoluto ad essere riuscito a realizzare almeno un gol in tutt’e cinque i campionati europei più importanti: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e ora in Bundesliga.

Il primo e fino ad oggi l’unico ad avercela fatta era stato l’attaccante romeno Florin Raducioiu che dalle nostre parti ha giocato con le maglie di Verona, Milan, Bari e Brescia.