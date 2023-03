Jovic: “A Madrid è andato tutto per il verso sbagliato sin dall’inizio. A 21 anni è difficile adattarsi nel miglior club al mondo”

In una lunga intervista concessa a La Repubblica, l’attaccante della Fiorentina Luka Jovic ha parlato anche del suo passaggio al Real Madrid: “E’ andato tutto per il verso sbagliato fin dall’inizio. Mi sono trasferito dall’Eintracht troppo presto, dopo soltanto una stagione al top. Tutti i riflettori erano su di me. Ma è difficile per un giovane di 21 anni adattarsi nel club più grande del mondo. Hai l’occasione di giocare coi migliori ma hai anche bisogno di tempo: qualcuno ci riesce, altri no. Tra infortuni, covid, pressioni ingiuste: un’esperienza infelice. E’ stato un onore giocare per il Real ma adesso ho voltato pagina e penso solo alla Fiorentina”.