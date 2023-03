Jovic: “Appena sono arrivato alla Fiorentina ho detto ai serbi che avremmo vinto Coppa Italia e Conference League. Sono a Firenze per Commisso”

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante della Fiorentina Luka Jovic si è raccontato, parlando anche degli obiettivi che ha in maglia viola l’ex Real Madrid: “Appena sono arrivato alla Fiorentina ho detto ai miei compagni serbi che avremmo vinto Conference League e Coppa Italia, perché ogni anno da quando sono professionista ho vinto almeno un trofeo ovunque sono andato”.

“Ibrahimovic è uno dei miei idoli, anche per le sue origini slave. Zlatan ha lasciato una traccia indelebile nel calcio e anche adesso è il valore aggiunto di un top club come il Milan. Stasera lo incontrerò per la prima volta, ma sarà un onore. Vorrei scambiare la maglia con lui ma prima dobbiamo pensare alla partita. Vogliamo vincere, ci servono punti e io darò tutto. Un altro mio idolo era Radamel Falcao, per il suo stile di gioco. Guardavo ogni sua partita per poi riprodurre le sue giocate. O almeno, ci provavo. E poi per i suoi capelli: un cespuglio bellissimo.

Perché la Fiorentina? Qui posso crescere tanto e bene. E’ l’ambiente ideale per ritrovare me stesso. Ringrazio il presidente Commisso che mi ha fortemente voluto. La Fiorentina può davvero vincere la Conference. La preparazione mentale è l’aspetto più importante: ce la possiamo fare perché abbiamo tutte le qualità per vincerla”.