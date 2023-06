Jovic costretto a operarsi al naso. L’infortunio di Praga costa la Nazionale all’attaccante della Fiorentina

In vista delle due gare contro Giordania e Bulgaria, il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “Contro il West Ham ha riportato una frattura al naso ed è stato operato proprio oggi. Non potremo quindi contare su di lui per i prossimi impegni, e lo stesso vale per Vlahovic che purtroppo soffre di un dolore costante all’inguine en on può rischiare”.