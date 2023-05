Jovic, crescita e voglia di stupire. Il serbo sarà nuovamente titolare al “Maradona”

Napoli può rappresentare una nuova grande chance per Jovic che contro la Sampdoria si è messo in mostra grazie ai suoi assist, al servizio dei compagni, ma che adesso vuole tornare al gol che gli manca in campionato dallo scorso 4 marzo contro il Milan.

Come scrive il Corriere dello Sport, in questo periodo il serbo sta crescendo, sta prendendo fiducia e, come ha ripetuto spesso Vincenzo Italiano, è sempre più integrato nei meccanismi. Ecco perché domani pomeriggio vorrebbe tornare a festeggiare un gol tutto suo, magari perfino bello come quello messo a segno contro i rossoneri di Stefano Pioli.