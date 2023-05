“Jovic dimostri che il suo talento cristallino non serve solo a chi lo acquista alla PlayStation. Voto alla stagione della Fiorentina? Per ora sette, speriamo in un dieci e lode alla fine”

Nel giorno di Napoli-Fiorentina, sulle pagine de Il Tirreno, Andrea Bruno Savelli analizza il momento viola nella sua rubrica ‘Karma Viola’. In particolare, elenca sette motivi per provare a scrivere la storia in questo finale di stagione: “Sette come settimo posto in classifica: dobbiamo assolutamente provare ad arrivare ottavi, che significherebbe arrivare settimi. E questa è la partita più difficile, ma chissà se i giocatori del Napoli saranno ancora inebriati di gioia”.

Su Jovic: “Avrà l’ennesima possibilità di dimostrare che il tuo cristallino e fantastico talento non serve soltanto a chi lo acquista alla PlayStation. Cabral, invece, lo conosciamo tutti: un ragazzone carino e simpatico, non un fenomeno, ma un buon calciatore e un grande uomo”.

Sulla stagione della Fiorentina fin qui: “Il voto è appunto sette. Sperando che si trasformi in un bel 10 e lode come quello del Napoli“.