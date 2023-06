Jovic e Cabral: c’è spazio solo per uno di voi, dentro un nuovo bomber. Il sacrificio di Amrabat e il muro su Nico, ecco le garanzie per Italiano

In attesa delle parole del presidente Commisso, la certezza più importante c’è già e riguarda ovviamente chi guiderà la Fiorentina il prossimo anno. Come tempistiche stavolta non c’è proprio nulla da eccepire sulla società viola che ha dato le cosiddette “garanzie” tecniche a Italiano.

La Gazzetta dello Sport ipotizza anche il possibile sfruttamento dell’opzione fino al 2025 nel contratto del tecnico, così da non partire ‘a scadenza’. Per quanto riguarda il campo invece, via uno tra Cabral e Jovic e dentro un attaccante in grado di andare in doppia cifra (i due in campionato ci sono andati solo sommando i propri score, 8 contro 6). A salutare e finanziare il mercato dovrebbe essere invece Amrabat, per il quale la Fiorentina spera di ottenere sui 40 milioni mentre su Nico Gonzalez si cercherà di fare muro per allungare la sua permanenza a Firenze.