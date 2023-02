“Jovic e Cabral sono completamente fuori dal gioco di Italiano. La Fiorentina si sarebbe dovuta confermare tra le otto sorelle…”

Il doppio ex di Fiorentina–Empoli Carmine Esposito ha parlato così a Radio Sportiva all’indomani del derby toscano: “Sicuramente i viola sono usciti dal campo con maggiore rammarico rispetto agli Azzurri, a cui invece il punto va benissimo. La Fiorentina si sarebbe dovuta confermare tra le otto sorelle in questa stagione, e invece non ci è riuscita. Italiano? Cambiare sempre formazione non aiuta i giocatori, però capisco la sua necessità dal momento che gli attaccanti e in generale un po’ tutto sono discontinui. Jovic e Cabral li puoi aspettare una, due, tre partite, ma la verità è che sono completamente fuori dal gioco di Italiano”.