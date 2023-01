Jovic è (di nuovo) sul mercato. La Fiorentina è pronta ad ascoltare le offerte che potrebbero arrivare già a gennaio

“Davanti abbiamo due attaccanti di qualità, ma non riescono ad indirizzare le partite. Dobbiamo rimediare in qualche modo. Nuovi innesti? Per il mercato dovete chiedere alla società”. Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport a margine della partita contro in Torino, nella quale il serbo è entrato a match in corso. A lui, il mister viola gli ha preferito Kouame prima punta.

Una fiducia a tratti, quella nell’attaccante ex Real Madrid, che in questi primi mesi in maglia viola non ha reso come ci si poteva aspettare. E così, secondo quanto riporta calciomercato.com, la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte che potrebbero arrivare per lui già nel mercato di gennaio. Il tempo stringe, ma le riflessioni dei dirigenti viola continuano. Sarà rivoluzione delle ultime ore in casa gigliata?