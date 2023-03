Jovic è finalmente sbarcato in Turchia. Il serbo è a disposizione ma è Cabral che guiderà l’attacco viola

L’attaccante serbo della Fiorentina Luka Jovic è arrivato questa mattina in Turchia e si è aggregato al gruppo viola presente a Sivas. I problemi burocratici del calciatore ex Real Madrid si sono protratti come riportato nella giornata di ieri, con l’attaccante che è arrivato da Madrid solo nella giornata di oggi.

Jovic ha saltato la rifinitura e l’arrivo posticipato rende improbabile una sua presenza dal primo minuto, salvo sorprese. Un arrivo che non era scontato, dopo le beghe che avevano interessato il giocatore viola nei giorni precedenti. L’ex Real Madrid sarà quindi a disposizione di Italiano, con la possibilità di scendere in campo. Il titolare al centro dell’attacco sarà però il brasiliano Arthur Cabral.