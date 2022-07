Jovic è già carico: Vuola conquistare Italiano a suon di gol

En tusiasmo e curiosità. La Fiorentina oggi alle 17 sarà in campo per la sua prima amichevole stagionale e i tre gol di Luka Jovic nella partitella in famiglia di ieri mattina sono il miglior antipasto per i tifosi viola che aspettano le prime reti questo pomeriggio contro gli avversari del Real Vicenza. Il primo in assoluto da conquistare a suon di gol sarà proprio l’allenatore che anche ieri ha ribadito la voglia di concretezza da parte dei suoi ragazzi a livello realizzativo.



Nella seduta di ieri pomeriggio Luka Jovic è rimasto a riposo, la condizione fisica è ancora da trovare e il giocatore ha fatto anche alcuni test. Uno stop quindi programmato che non compromette in alcun modo la sua presenza in campo oggi pomeriggio contro il Real Vicenza, probabilmente a gara in corso. Nel frattempo è stato Cabral a trovare la via della rete e a mettersi in mostra. È apparso già in buona forma e la concorrenza con Jovic è un input importante anche per il brasiliano. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.