Jovic e Ikoné chiamano Praga: l’attacco viola avverte il West Ham e ribalta un brutto pomeriggio

Un doppio squillo ma quanto basta per ribaltare un pomeriggio davvero brutto e insipido, eredità delle delusioni di mercoledì scorso in Coppa Italia e di un clima più da mare che da campionato. La sfida di ieri tra Fiorentina e Roma non rimarrà certo negli annali ma è utile nel breve termine per ridare morale al gruppo di Italiano e a due singoli in particolare: Luka Jovic e Jonathan Ikoné, decisivi a sorpresa.

Un segnale per uno lanciato in direzione di Londra e del West Ham, avvertito in vista della finale di Conference del 7 giugno. La Fiorentina spesso si è vista negare loro prestazioni ma ritrovarli anche solo per questo storico appuntamento potrebbe ribaltare non solo il pomeriggio di ieri ma anche il giudizio globale sulla stagione.