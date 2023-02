Jovic e il ruolo che si appresta a recitare. Un esordio dal primo minuto per la Fiorentina?

Quattro reti nella competizione. Questo è il bottino realizzativo con il quale l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, si presenta all’appuntamento con il Braga valido per la Conference League. Probabilmente sarà il serbo a recitare il ruolo di centravanti in questo match che vale molto per la squadra viola.

C’è curiosità per capire se ci possa essere un esordio dal primo minuto. In questo senso però, la presenza di Sirigu in porta non ha quotazioni molto alte, mentre potrebbe essere diverso il discorso per Brekalo che, è bene dirlo, si è presentato a Firenze un po’ in ritardo di condizione, visto il poco spazio avuto al Wolfsburg in questa stagione.