Jovic in stand-by? Ancelotti non era stato interpellato, vorrebbe tenere il serbo. Mandragora pronto ad abbracciare il viola

Luka Jovic, giocatore molto vicino alla Fiorentina, non ha ancora ricevuto la valutazione dal suo allenatore Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, la trattativa è entrata in stand-by, almeno per il momento. Questo perché il Real Madrid non aveva considerato il parere del tecnico ex Milan, che avrebbe comunicato a Florentino Perez di volere il serbo nella sua rosa.

Niente di irreparabile, ma una trattativa che sembrava ormai agli ultimi dettagli non appare in dirittura d’arrivo. I Blancos continuano ad acconsentire per l’uscita di Jovic, adesso serve capire cosa ne uscirà fuori.

Sempre secondo la stessa fonte, invece, Rolando Mandragora avrebbe detto sì alla Fiorentina. Il giocatore ha temporeggiato, anche per questione di rispetto nei confronti del Torino, ma adesso avrebbe dato il suo ok al trasferimento in viola.