Jovic e la fidanzata progettano il loro matrimonio. E intanto la modella si fa battezzare per poter dire “sì” in chiesa. FOTO

La fidanzata di Luka Jovic, Sofija Milošević, senza troppi clamori e senza la presenza dei media, è stata battezzata nella chiesa di Ružica a Kalemegdan.

All’atto sacro hanno partecipato il suo prescelto, oltre all’attaccante della Fiorentina ovviamente, familiari e amici, dopodiché le celebrazioni sono continuate in un noto ristorante di Belgrado.

Sofija desiderava da tempo essere battezzata, prerequisito necessario per poter celebrare un matrimonio in chiesa con il suo prescelto. I due da tempo pensavano a sposarsi, ma non sono riusciti a realizzare il loro desiderio a causa della pandemia del coronavirus, ma anche delle gravidanze della modella.