Jovic e la Fiorentina, un matrimonio destinato a durare ancora? La situazione

Luka Jovic va verso la permanenza alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dell’esperto di mercato Niccolò Ceccarini di TuttoMercatoWeb ci sarebbe la volontà sia da parte della società viola che del giocatore, di andare avanti insieme anche nella prossima stagione, nonostante le prestazioni del serbo non siano state all’altezza delle aspettative quest’anno.

Come noto, al momento della firma del calciatore con la Fiorentina, l’accordo preso prevedeva un contratto biennale, ovvero fino al 30 giugno 2024, con lo stesso Jovic che unilateralmente potrebbe poi decidere di restare per altri due anni alla Fiorentina, con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, intanto Jovic e la Fiorentina fanno passi avanti, insieme.