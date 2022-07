Jovic e quel record rubato a Stankovic ad appena sedici anni!

Luka Jovic alla Fiorentina. Un colpo importante quello messo a segno dalla società di Commisso che spera di rilanciare dopo tre anni complessi un elemento che nelle ultime stagioni ha faticato con la maglia del Real Madrid.

Eppure nessuno dubita delle qualità del classe ’97, che, come ricorda Tuttosport, da giovanissimo (16 anni) ha rubato un record a Stankovic regalando il titolo alla sua squadra in Serbia. Oggi Jovic sosterrà il primo allenamento sotto gli occhi di Italiano e avrà modo di dimostrare al tecnico che non si è certo dimenticato come si fa gol.