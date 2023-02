Jovic e quella maniacalità nel curare i dettagli: Il serbo cercherà di mantenere la sua particolare “promessa”

Come scrive il Corriere dello Sport, sui social Jovic ha postato le immagini dei suoi gol a Braga ed è stato un modo per festeggiare con tutti coloro che lo seguono. Per il resto si è allenato come sempre. Maniacale nei dettagli, lavora sui particolari per migliorarsi sempre, anche perché cercherà di arrivare più vicino possibile al sogno che si era immaginato ad inizio stagione: segnare 30 reti. Ora è a 10 ma di partite ce ne sono parecchie per cercare almeno di raddoppiare lo score.

