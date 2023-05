Jovic e Terzic in punizione? La leggerezza social può costare caro ai due serbi che Italiano avrebbe voluto rilanciare

La condivisione maldestra del post che criticava le scelte di Italiano, poi le classiche scuse di rito, imbeccate dal reparto comunicazione viola ma secondo il Corriere Fiorentino tutto dovrebbe essere fuorché sufficiente per riparare all’errore, almeno per il momento. Sia Terzic che Jovic sarebbero dovuti partire titolari nella sfida di oggi con l’Udinese, in vista della gara di ritorno delicata di Basilea. Invece non dovrebbe essere così: i due serbi dovrebbero partire nuovamente dalla panchina, con Kouame in posizione di centravanti e Biraghi confermato ancora a sinistra.