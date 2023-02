Jovic e un colpo di testa per non spettinarsi, la consueta gara arruffona di Ikone. Italiano è ormai da tempo in riserva di idee

La Fiorentina gioca alla pari con la Juventus fino al limite dell’area, poi la differenza tra alcune occasioni da gol bianconere e nessuna, forse una, dei viola determinano il risultato. Un solo tiro in porta, centrale e loffio, è il bilancio della fase offensiva.

Ormai tutte cose dette e ridette, scritte e riscritte. Italiano non riesce a trovare soluzioni. La squadra continua a incespicare su se stessa. Il centravanti dovrebbe marcare invece continua a mancare.

Duncan – 4,5 – Contributo modesto nella costruzione del gioco, talvolta si pesta i piedi con Biraghi o Ikoné. Ammonito per un fallo inutile.

Ikonè – 5 – Locatelli gli devia fortunosamente un bel tiro in porta. E’ l’unico lampo della consueta gara arruffona. Non mancano l’autoscartamento con boccata sull’erba e un tiro che abbatte un pallone spia.

Jovic – 4 – Un colpo di testa per non spettinarsi.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – La squadra continua a macinare gioco senza mai riuscire a calciare in porta. Gli attaccanti latitano, è vero, ma continuando con lo stesso meccanismo di gioco il risultato non può cambiare. Ormai da tempo in riserva di idee.

