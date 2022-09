Jovic e un dato che chiarisce molte cose. Ma qualcuno è stato avventato nel parlare di bocciatura e cessione

558 minuti giocati tra Serie A e Conference League (gironi e preliminari) e una sola rete segnata. L’inizio di stagione non è stato dei migliori per l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, e queste cifre lo stanno ad indicare chiaramente.

Tutti, da Vincenzo Italiano ai dirigenti viola, si aspettano certamente un altro rendimento da questo giocatore che ha assaporato l’aria di Madrid, salvo poi finire ai margini del grande Real e che ora è chiamato al riscatto.

Un conto però è aspettarsi di più, un conto è parlare di bocciatura e cessione, dopo appena due mesi di lavoro complessivo con la sua nuova squadra. E qui c’è da dire che qualcuno è stato veramente troppo avventato nello scrivere che la storia tra Jovic e la Fiorentina sia già ai titoli di coda (leggasi il quotidiano spagnolo AS). Ottobre sarà un mese pieno di impegni e importante per capire se le sue difficoltà continueranno o ci sarà una reazione, ma la linea verrà tirata molto più avanti e non certo ora.