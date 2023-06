Jovic è un vecchio pallino del Galatasaray: offerta pronta del club turco, ma l’ipotesi di permanenza in viola rimane la più accreditata

Il Galatasaray sembra fare sul serio per l’attaccante gigliato Luka Jovic. L’offerta sarebbe di 8 milioni alla Fiorentina, e 3 al giocatore. I suoi agenti però vorrebbero che restasse in viola, e inoltre ci sono una serie di motivi economici per i quali è probabile che l’attaccante serbo rimanga a Firenze. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi ci sono in ballo i bonus del decreto crescita, e il 50% delle rivendita da dare al Real Madrid dal quale è stato prelevato.

Ma sul mercato nulla è certo al 100%.

Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che il club turco cercava Jovic anche lo scorso anno. L’ex Real non ha convinto a Firenze in questa stagione, ma paradossalmente ci sono più motivi per cui la sua permanenza in viola è l’ipotesi più credibile.