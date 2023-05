Jovic entra e segna, Sanabria risponde e tra Torino e Fiorentina finisce 1-1 dopo novanta minuti tutt’altro che indimenticabili

Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del vostro computer.

TORINO-FIORENTINA 1-1 (47′ Jovic, 65′ Sanabria)

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora (72′ Bianco); Sottil (45′ Jovic), Barak (84′ Ranieri), Saponara (64′ Saponara); Kouame (72′ Ikonè). All. Vincenzo Italiano

95′ – Finisce qui, 1-1 tra Torino e Fiorentina

94′ – Sbaglia il lancio Aina, rinvio dal fondo per Cerofolini

92′ – Duncan la mette in mezzo, Lazaro anticipa all’ultimo Ikonè e l’arbitro non dà un clamoroso calcio d’angolo

91′ – Si giocherà un minuto in più

90′ – 4 minuti di recupero

88′ – Tentativo di Duncan da fuori area, il tiro era partito bene ma viene rimpallato

86′ – Squadre molto stanche in questo momento

84′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Barak, dentro Ranieri

80′ – Ennesimo cross troppo lento della Fiorentina, stavolta ad opera di Terzic, che diventa preda di Milinkovic-Savic

79′ – Cambio nel Torino: fuori Sanabria, dentro Pellegri

77′ – Ennesima parla sopra che coglie scoperta la difesa viola, Sanabria appoggia per l’accorente Vlasic che però si fa rimontare al momento del tiro

75′ – Corner Fiorentina, uscita perfetta di Milinkovic-Savic che poi fa partire il contropiede. Bianco commette fallo tattico e si prende il giallo

72′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Kouame e Mandragora, dentro Ikonè e Bianco

71′ – Copione ribaltato adesso, con un Torino più propositivo

68′ – Lancio per Kouame che prova il controllo orientato verso il centro, bravissimo Ricci a chiudere

65′ – Gol del Torino. Sanabria. Cross dalla sinistra di Buongiorno, Igor si fa anticipare dall’attaccante granata che di sinistro indirizza il pallone sul palo opposto dove Cerofolini non arriva. 1-1.

64′ – Nell’occasione precedente ha sentito tirare Saponara, che chiede subito il cambio. Al suo posto dentro Brekalo

63′ – Punizione rapida di Mandragora per il taglio di Saponara, scarico su Kouame e cross teso sul quale per pochissimo non arriva Jovic

60′ – Doppio cambio nel Torino: fuori Rodriguez e Karamoh, dentro Lazaro e Miranchuk

59′ – Singo rompe le linee e arriva in area, palla vagante ma alla fine è bravissimo Duncan a metterci il piede e subire fallo dallo stesso Singo

58′ – Sembra essersi scosso un po’ il Torino che prova a sorprendere la Fiorentina con dei lanci sopra la difesa, per adesso sterili

54′ – Momento della partita nettamente favorevole alla Fiorentina, mentre il Torino ha accusato il colpo. Apertura meravigliosa di Mandragora per Saponara che mette in mezzo rasoterra, Milinkovic-Savic ci arriva prima di Kouame

51′ – Cross di Saponara in area che chiede un tocco di mano, l’azione prosegue e sul cross di Venuti ci prova ancora Saponara che trova una deviazione decisiva in calcio d’angolo. Il VAR riguarda il mani di Djidji ma non richiama l’arbitro

47′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! JOVIC!!! Giocatona di Mandragora a centrocampo e apertura per Kouame, cross morbido sul secondo palo e incornata di Jovic che mette il pallone nell’angolino opposto. 0-1!

45′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Sottil, dentro Jovic

SECONDO TEMPO

45′ – Senza recupero finisce il primo tempo, 0-0 tra Torino e Fiorentina

44′ – Bel corner di Ilic, inserimento coi tempi giusti di Schuurs che spizza di testa ma non trova la porta

43′ – Pericoloso il Torino con Vlasic che mette in mezzo e trova il piede di Igor, poi arriva Rodriguez che tanta il destro guadagnando calcio d’angolo

41′ – Momento di confusione della partita, concluso da un cross di Rodriguez sul quale arriva Singo che però era in fuorigioco

37′ – Saponara vince il duello in area e mette dentro, Kouame però non si fa trovare pronto nel movimento sul primo palo

35′ – Karamoh lanciato a rete, Cerofolini strepitoso nel vincere il duello uno contro uno ma c’era fuorigioco

33′ – Cross dalla sinistra di Ricardo Rodriguez, Sanabria tenta un controllo difficile e il pallone gli schizza via sul fondo

31′ – Flipper nell’area della Fiorentina con una serie di svarioni della difesa, alla fine Igor sventa la minaccia

28′ – Bella giocata sulla sinistra di Barak che poi va giù, per l’arbitro è tutto regolare

26′ – Inserimento di Vlasic che va al tiro dal limite dell’area, una leggera deviazione rallenta il pallone e favorisce la parata di Cerofolini

25′ – Bello spunto di Terzic che poi serve Mandragora, il quale si sposta il pallone e calcia da distanza siderale mancando ampiamento lo specchio della porta

21′ – Manovra offensiva insistita del Torino, cross di Singo e stop e tiro di Rodriguez, violento ma centrale per la presa di Cerofolini

20′ – Saponara intercetta palla a centrocampo e innesca Kouame, copertura di Schuurs

18′ – Il primo giallo della partita è per Mandragora

17′ – Cross di Sottil, sponda di Barak, Milinkovic-Savic esce con un pugno e Sottil tenta l’eurogol al volo, campanile alto

15′ – Sottil vince ancora l’uno contro uno con Djidji, poi fa partire un cross che diventa un tiro e sorvola di poco la traversa

13′ – Che rischio Cerofolini! Sul retropassaggio di Terzic il portiere viola scivola, ma è bravo ad allontanare il pallone in scivolata evitando la frittata

12′ – Occasione Torino! Vlasic conduce palla al limite dell’area e calcia di collo esterno, palla di poco fuori con Cerofolini che era volato sulla sua sinistra

11′ – Punizione dalla sinistra battuta da Mandragora, si salva in qualche modo la difesa del Torino

8′ – Corner Torino, Ilic forte in mezzo e deviazione di Sanabria sul fondo

7′ – Lancio di Saponara per Sottil che brucia Djidji e mette il pallone forte in mezzo, nessuno però ci arriva

6′ – Pochi spazi in questi primi minuti, la Fiorentina pressa alto e il Torino fa fatica a uscire palla a terra

3′ – Ripartenza Torino, suggerimento di Karamoh per Ilic e uscita bassa puntuale di Cerofolini

2′ – Accelerazione di Sottil, chiude in fallo laterale Djidji

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Ivan Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Sottil, Barak, Saponara; Kouame. All. Vincenzo Italiano

La Fiorentina torna in campo dopo l’impresa di Basilea e lo fa contro il Torino in campionato. All’orizzonte c’è anche la finale di Coppa Italia, ma l’ottavo posto è a tre punti e contro i granata è scontro diretto per un posto he potrebbe voler dire Europa. Italiano è costretto al turnover in vista della gara contro l’Inter e dei grandi sforzi fatti in Svizzera, mentre i ragazzi di Juric hanno avuto molto tempo per preparare al meglio la gara. Fischio d’inizio allo Stadio Olimpico Grande Torino fissato alle ore 15:00.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi darà l’opportunità di seguire la diretta testuale della partita sul sito, con interviste pre gara, pagelle e un ricco post match. Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del vostro computer.