Jovic-Fiorentina: L’ultimo e definitivo tassello potrebbe essere cambiato

Sul pressing del Real Madrid rivolto legittimamente ad ammortizzare un investimento (oneroso e dir poco) fatto appena da tre anni, la Fiorentina adesso tenta il colpo Jovic: tenta di far coincidere il rilancio personale dell’attaccante serbo, che ha scelto Firenze per recuperare visibilità dopo tante ombre e pochissime luci sia nei “Blancos” (due stagioni) che nel ritorno di passaggio all’Eintracht Francoforte dove aveva conquistato le attenzioni di tutti i club più importanti d’Europa segnando 27 gol in 46 partite, con la possibilità a suo favore di mettersi poi in casa un calciatore di nuovo d’altissimo livello a un prezzo relativamente contenuto.

Le due parti non parlano più di prestito “secco”, o meglio non più solo di quello, ma proprio dagli uomini di mercato di Commisso è venuta l’apertura al dialogo su un fronte più allargato: da quando appunto non è più in discussione l’arrivo di Jovic a Firenze e a Madrid hanno fissato un prezzo per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. Il Real spinge per prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai venticinque milioni, la Fiorentina replica con prestito e diritto di riscatto tra i quindici e i venti milioni inserendo i vari bonus a rendimento: la partita si gioca su questi numeri e sostanzialmente significa che la società viola ha deciso di puntare su Luka Jovic, forte dell’accordo in primis con il calciatore sotto la regìa di Ramadan. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.