Jovic il vero falso nueve che più falso non si può. Barak? Almeno uno che centra la porta ci vuole

Devo essere contento perché la Fiorentina ha passato il turno in Coppa Italia e ancor più perché incontrerà il Toro e non il Milan? Se questo era l’obiettivo, ok, sarò contento. Ma il calcio è passione, emozione, adrenalina, anche incazzatura. Questa Fiorentina non suscita nulla di tutto ciò. Solo sbadigli e perplessità. Tutto il resto è noia, direbbe Califano.

Dodò – 5 – Nessuno sprint vincente, sotto l’ordinaria amministrazione.

Ikone – 5 – Stavolta si esibisce nel velo per un avversario che ringrazia e riparte. Lo trovi un po’ ovunque ed ovunque combina poco.

Barak – 6,5 – Risolve una delle varie situazioni di confusione in area doriana con una staffilata vincente. Poco altro, ma almeno uno che centra la porta ci vuole.

Jovic – 5 – Tocco vellutato per un gol che gli viene annullato. Tiro abbondantemente fuori a due metri dalla porta. Molto letargo. Vero falso nueve che più falso non si può.

