“Jovic in campo sembra svogliato e questo dà fastidio ai tifosi. Sta fermo ad aspettare il pallone, ma nel calcio di oggi non funziona così”

L’ex giocatore della Fiorentina Claudio Desolati ha parlato a Radio Bruno Toscana di Luka Jovic: “Ogni volta che gioca lo vedo svogliato, sembra quasi che non si impegni e la cosa può dare fastidio ai tifosi. Mi dispiace molto, perché il giocatore è forte e poi con tutti questi impegni potrebbe trovare maggiore spazio se rendesse meglio. Jovic si sente un’attaccante vecchia maniera, di quelli che stanno in area ad aspettare la palla, ma nel calcio di oggi non si può più giocare così”.